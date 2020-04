Die US-Industrieproduktion ist im März so stark gefallen wie seit dem Jahr 1946 nicht mehr. Die Ausbreitung der Corona-Krise auf die USA hat auch die Produktion stark belastet. Die Gesamtproduktion sei im Monatsvergleich um 5,4 Prozent eingebrochen, teilte die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten mit einem Rückgang um 4,0 Prozent gerechnet. Im Februar war die Produktion um revidiert 0,5 (zunächst 0,6) Prozent gefallen.