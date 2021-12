US-Notenbank beschleunigt Ausstieg aus lockerer Geldpolitik

(Neu: Analysten-Stimmen, Marktreaktion.) - Die US-Notenbank Fed reagiert auf die hohe Inflation und will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen. Zum einen sollen die milliardenschweren Käufe von Wertpapieren wie Staatsanleihen schneller zurückgefahren werden. Zum anderen werden angesichts der hohen Inflation raschere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt. An den Finanzmärkten wurden die Entscheidungen positiv aufgenommen.