US-Notenbank bewegt sich auf straffere Geldpolitik zu

(Neu: Fed-Prognosen, mehr Details) - Die US-Notenbank Federal Reserve hält vorerst an ihrer sehr lockeren Geldpolitik fest, steuert aber auf eine weniger grosszügige Linie zu. Der Leitzins bleibt zunächst in der niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent, wie die Zentralbank am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mitteilte. Auch die Käufe von Wertpapieren in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat werden fortgesetzt.