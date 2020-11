Die US-Notenbank hat Hinweise auf eine mögliche Anpassung ihrer Anleihekäufe in der Corona-Krise gegeben. Viele Teilnehmer seien der Meinung gewesen, dass der Ausschuss seine Richtlinien ("Guidance") für den Kauf von Wertpapieren bald verbessern werde, heisst es in einem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 4. bis 5. November. Es seien zwar derzeit keine unmittelbaren Änderungen bei dem Tempo und der Zusammensetzung von Käufen notwendig. Veränderte Umstände könnten jedoch solche Anpassungen notwendig machen.