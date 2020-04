Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Der Leitzins verharrt in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent, wie die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Fed hatte seit dem Übergreifen der Corona-Krise auf die USA ihren Leitzins in zwei grossen Schritten auf fast null Prozent gesenkt. Anfang März hatte der Leitzins noch in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent gelegen.