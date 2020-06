US-Notenbank hält an Nullzinspolitik fest

Die Fed hat ihn seit dem Übergreifen der Corona-Krise auf die USA im März in zwei grossen Schritten auf fast null Prozent gesenkt. Anfang März hatte der Leitzins noch zwischen 1,50 und 1,75 Prozent gelegen.

Die bisherige Reaktion der Fed auf die Corona-Krise ist beispiellos und stellt selbst ihr Eingreifen in der Finanzkrise in den Schatten. Neben Zinssenkungen wurden Wertpapierkäufe in bisher ungekanntem Ausmass getätigt und zahlreiche Kreditprogramme zur Stützung der Wirtschaft aufgelegt.

Notenbankchef Jerome Powell wird die jüngsten Entscheidungen ab 20.30 Uhr (MESZ) auf einer Pressekonferenz erläutern.

