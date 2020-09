Die US-Notenbank Fed hat seit Beginn der Corona-Krise in den USA im März Hypothekenpapiere in einem Volumen von einer Billion US-Dollar am Markt aufgekauft. Das geht aus Veröffentlichungen der Notenbank vom Dienstag hervor. Mit dem Kauf der mit Hypotheken besicherten Wertpapiere versucht die Fed, die Auswirkungen der Corona-Krise für Hausbesitzer abzumildern.