US-Notenbank setzt Zinswende mit deutlichem Schritt fort

(Ausführliche Fassung) - Die US-Notenbank Federal Reserve setzt ihre Zinswende fort und hebt ihren Leitzins wie erwartet deutlich an. Der Zins steigt um 0,5 Prozentpunkte und liegt jetzt in einer Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab. Analysten hatten eine Straffung in diesem Ausmass überwiegend erwartet. Der US-Dollar gab in einer ersten Reaktion leicht nach.