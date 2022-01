Die US-Notenbank Federal Reserve steuert auf eine erste Zinsanhebung in der Corona-Pandemie zu. Angesichts einer Inflation von deutlich über zwei Prozent und eines starken Arbeitsmarkts sei eine Zinsanhebung bald angebracht, teilte die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mit. Der US-Dollar legte unmittelbar nach der Mitteilung moderat zu.