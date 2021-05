US-Notenbank: Wirtschaft ist trotz Fortschritten von Zielen entfernt

(Ausführliche Fassung) - Die Mitglieder der US-Notenbank haben sich auf ihrer jüngsten Zinssitzung vorsichtig optimistisch zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in den USA gezeigt. Einige Teilnehmer hätten auch deutlich gemacht, dass bei künftigen Sitzungen mit der Erörterung eines Plans zur Anpassung des Kaufprogramms von Wertpapieren begonnen werden könne, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) der Sitzung der US-Notenbank vom 27. bis 28. April. Derzeit stützt die Notenbank mit milliardenschweren Anleihekäufen die Konjunktur in den USA.