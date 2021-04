Die Wirtschaftswachstum in den USA hat sich laut der US-Notenbank Fed zuletzt beschleunigt. Die Wirtschaft sei im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang April mit einem moderatem Tempo gewachsen, heisst es im am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). So seien die privaten Konsumausgaben gestiegen. Es profitiere der Tourismus- und Freizeitsektor von der Lockerung von Corona-Beschränkungen. Angesichts der fortschreitenden Impfungen schauten die befragten Wirtschaftsteilnehmer optimistischer als zuletzt in die Zukunft./jsl/he