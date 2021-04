US-Notenbankchef Powell erwartet höheres Wachstum - Corona-Risiken bleiben

Die US-Wirtschaft tritt nach Einschätzung von US-Notenbankchef Jerome Powell in eine Phase höheren Wachstum ein. "Wir gehen in eine Periode schnelleren Wachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen, und das ist eine gute Sache", sagte er am Mittwoch bei einer Online-Veranstaltung, die vom Economic Club of Washington ausgerichtet wurde. Die Corona-Krise bleibe jedoch eine Gefahr. "Ich würde sagen, das Hauptrisiko ist ein weiterer Anstieg der Infektionen mit Virusstämmen, die schwieriger zu behandeln sind", sagte Powell.