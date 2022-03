US-Notenbankchef Powell rechnet im März mit Erhöhung des Leitzinses

(Ausführliche Fassung) - US-Notenbankchef Jerome Powell rechnet noch in diesem Monat mit der ersten Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie. Angesichts der hohen Inflation und des überaus robusten Arbeitsmarktes erwarte er, dass es bei der nächsten Sitzung des Zentralbankrats in zwei Wochen "angemessen" sein werde, den Leitzins zu erhöhen, sagte Powell am Mittwoch bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus. Er erwäge, eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte vorzuschlagen. Der Abbau der wegen Corona-Hilfsprogrammen stark angestiegenen Bilanz der Federal Reserve (Fed) solle nach ersten Zinserhöhungen später im Jahr beginnen.