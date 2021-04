US-Wohnbau erholt sich im März von kältebedingtem Einbruch

Der Wohnbau in den USA ist nach einem kältebedingten Einbruch unerwartet kräftig in Gang gekommen. Die Zahl der neu begonnenen Projekte stieg im März um 19,4 Prozent auf - hochgerechnet auf das gesamte laufende Jahr - 1,739 Millionen, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 1,613 Millionen gerechnet - nach 1,457 Millionen im Februar.