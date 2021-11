USA: Aufträge für langlebige Güter fallen überraschend - Ohne Transport höher

In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Oktober wegen einer Schwäche im Transportsektor überraschend weiter gefallen. Die Bestellungen seien im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten mit einer Erholung um 0,2 Prozent gerechnet.