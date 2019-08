In den USA sind die Bauausgaben im Juni überraschend gefallen. Gegenüber dem Vormonat gingen sie um 1,3 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteile. Analysten hatten dagegen mit einem Anstieg von im Mittel 0,3 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat Mai wurde von 0,8 auf 0,5 Prozent korrigiert./bgf/he