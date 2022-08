Das Aussenhandelsdefizit der USA hat sich im Juni erneut verringert. Das Defizit fiel von revidierten 84,9 Milliarden US-Dollar im Vormonat auf 79,6 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies ist der dritte Rückgang in Folge und der niedrigste Stand in diesem Jahr. Analysten hatten im Schnitt ein Defizit von 80,0 Milliarden Dollar erwartet.