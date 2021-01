USA: Dienstleister-Stimmung steigt trotz zweiter Corona-Welle

Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich Ende des vergangenen Jahres trotz einer Verschärfung der Corona-Krise unerwartet robust gezeigt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) legte im Dezember gegenüber dem Vormonat um 1,3 Punkte auf 57,2 Punkte zu, wie das Institut für Marktforschung am Donnerstag in Tempe mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 54,5 Punkte gerechnet.