USA: Dienstleister-Stimmung verbessert sich trotz Corona-Welle

Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich Anfang 2021 trotz der anhaltenden Corona-Krise verbessert. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg im Januar gegenüber dem Vormonat um einen Punkt auf 58,7 Zähler, wie das Institut für Marktforschung am Mittwoch in Tempe mitteilte. Analysten wurden auf dem falschen Fuss erwischt, hatten sie doch einen Rückgang auf im Schnitt 56,7 Punkte erwartet.