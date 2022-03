USA: Einfuhrpreise steigen schwächer als erwartet

Der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern hat sich im Februar weiter verstärkt. Der Anstieg fiel aber schwächer als erwartet aus. Die Preise für importierte Waren seien um 10,9 Prozent gestiegen, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Januar hatte die Steigerungsrate revidiert 10,7 (zunächst 10,8) Prozent betragen. Analysten hatten für Februar mit einem stärkeren Preisanstieg um 11,3 Prozent gerechnet.