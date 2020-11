Der Einzelhandel in den USA hat im Oktober beim Umsatz den sechsten Monat in Folge zugelegt. Nach deutlichen Zuwächsen in den Sommermonaten fiel das Umsatzplus im Oktober aber nur noch schwach aus. Im Monatsvergleich seien die Erlöse um 0,3 Prozent gestiegen, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.