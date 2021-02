USA: Einzelhandelsumsätze steigen überraschend deutlich

In den USA sind die Einzelhandelsumsätze zu Jahresbeginn deutlich stärker gestiegen als erwartet. Im Januar hätten die Umsätze um 5,3 Prozent im Monatsvergleich zugelegt, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit Juni 2020. Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 1,1 Prozent erwartet.