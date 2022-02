USA: Erzeugerpreise steigen erneut stark

In den USA sind die Erzeugerpreise erneut deutlich gestiegen. Im Januar legten die Preise auf Herstellerebene gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,7 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das liegt nur wenig tiefer als die Rate vom Vormonat, als die Preise mit 9,8 Prozent so kräftig gestiegen waren wie noch nie seit Erhebungsbeginn. Analysten hatten für Januar im Schnitt mit einer deutlicheren Abschwächung auf 9,1 Prozent gerechnet.