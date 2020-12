In den USA sind die Erzeugerpreise im November etwas stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Damit legten die Erzeugerpreise den dritten Monat in Folge zu, nachdem sie zuvor fünf Monate in Folge gefallen waren.