Die Preise am US-Immobilienmarkt steigen etwas langsamer, allerdings ausgehend von sehr hohem Niveau. In den 20 grossen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Häuserpreise im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 20,5 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Der Zuwachs folgt auf einen Rekordanstieg von 21,2 Prozent im Vormonat.