USA: Inflationsrate geht weniger als erwartet zurück

In den USA hat die Dynamik des Preisanstiegs im August weniger als erwartet nachgelassen. Die Jahresinflationsrate schwächte sich auf 8,3 Prozent ab, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im Juli hatte die Teuerungsrate in der grössten Volkswirtschaft der Welt noch bei 8,5 Prozent gelegen.