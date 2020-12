USA: Konsumklima der Uni Michigan hellt sich weniger als erwartet auf

Das Konsumklima in der USA hat sich im Dezember weniger als erwartet aufgehellt. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen legte gegenüber dem Vormonat um 3,8 Punkte auf 80,7 Punkte zu, wie die Universität am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren noch 81,4 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten hingegen mit einer Revision auf 81,1 Punkte gerechnet.