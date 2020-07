USA: Philly-Fed-Index gibt wieder nach

Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Juli wieder etwas eingetrübt, nachdem es sich zuvor von den Einbrüchen in der Corona-Krise erholt hatte. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) fiel auf 24,1 Punkte, nach 27,5 Punkten im Juni, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Stimmungsdämpfer gerechnet und waren von einem Rückgang des Indikators auf 20,0 Punkte ausgegangen.