USA: Schwebende Hausverkäufe gehen stärker als erwartet zurück

Die steigenden Hypothekenzinsen lasten offenbar zunehmend auf dem US-Immobilienmarkt. Im April ging die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe zum sechsten Mal in Folge zurück. Sie sanken zum Vormonat um 3,9 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (Nar) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang um 2,1 Prozent gerechnet.