USA: Schwebende Hausverkäufe legen kräftig zu

Der US-Häusermarkt entwickelt sich weiter robust. Im Mai erhöhten sich die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe kräftig. Die Zahl stieg gegenüber dem Vormonat um 8,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang von im Schnitt 1,0 Prozent gerechnet.