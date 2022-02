USA: Stimmung im Dienstleistungssektor trübt sich weiter ein

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich zu Beginn des Jahres weiter spürbar eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 59,9 Zähler, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Dies ist der zweite deutliche Rückschlag beim Stimmungsindikator in Folge und wird mit Auswirkungen der Omikron-Variante des Coronavirus begründet.