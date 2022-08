Verbraucherstimmung in Frankreich hellt sich nach Talfahrt überraschend auf

In Frankreich hat sich die Konsumlaune im August überraschend verbessert. Der Indexwert für das französische Verbrauchervertrauen sei im Monatsvergleich um zwei Punkte auf 82 Zähler gestiegen, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Zuvor war die Konsumlaune der Franzosen seit Beginn des Jahres sieben Monate in Folge gefallen.