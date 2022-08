In Italien hat sich die Laune der Verbraucher im August überraschend verbessert. Der Indexwert für die Verbraucherstimmung stieg um 3,5 Punkte auf 98,3 Zähler, wie die Statistikbehörde Istat am Freitag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf 92,5 Punkte erwartet.