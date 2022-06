Vereinte Nationen wollen mit Crowdfunding Umweltkatastrophe abwenden

Mit Crowdfunding wollen die Vereinten Nationen eine drohende Umweltkatastrophe vor der Küste des Jemen abwenden. Der OCHA-Vertreter im Jemen, David Gressly, startete am Dienstag eine Spendenkampagne in der Hoffnung, von Privatpersonen fünf Millionen Dollar (4,8 Mio Euro) zusammenzubekommen. Das Geld soll zu der Rettungsaktion für den riesigen maroden Öltanker "Safer" beitragen. "Der Tanker kann jeden Moment zerbrechen oder explodieren", sagte ein OCHA-Sprecher in Genf.