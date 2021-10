Vier Trychlen aus Stall im Bisisthal SZ gestohlen

Trychlen erklingen dieser Tage nicht nur an Demonstrationen sondern mit dem Ende des Sommers auch an Alpabzügen. Auf einer Alp im Bisisthal auf 1400 Meter über Meer sind Ende September vier solche Glocken aus einem Stall verschwunden. Die Schwyzer Kantonspolizei bestätigte am Samstag auf Anfrage eine entsprechende Anzeige, über die der "Bote der Urschweiz" berichtete. Gefunden habe man die Trychlen bislang noch nicht.

Die Besitzer versuchen ihr Glück derweil auf den sozialen Medien, wo sie Bilder des mutmasslichen Diebesguts verbreiten. Es handle sich um über hundertjährige Familienerbstücke, die man gerne wieder zurück hätte.

(AWP)