Vietnam setzt sich für "Reiseblasen" in Südostasien ein

Vietnam setzt sich für so genannte Corona-"Reiseblasen" in Südostasien zur Wiederbelebung des internationalen Tourismus ein. Einen entsprechenden Plan stellte Nguyen Manh Tien, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten der vietnamesischen Regierung, am Donnerstag am Rande eines Treffens der Aussenminister der ASEAN-Staaten vor. Vietnam hat in diesem Jahr die Ratspräsidentschaft der ASEAN und veranstaltet das per Videokonferenz abgehaltene Treffen, das noch bis Samstag dauert.