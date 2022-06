Vorübergehend Probleme im digitalen Zahlungsverkehr

Postfinance gab am Samstagmittag per Twitter bekannt, dass eine technische Störung bestehe. Die Ursache war zunächst unklar. Aufgrund einer technischen Störung war auch die Twint App vorübergehend nicht verfügbar, wie der Zahlungs-Dienstleister per Twitter bekannt gab.

Wie viele Menschen von den Störungen betroffen waren, stand am Samstagmittag nicht fest. Offenbar waren nicht alle elektronischen Zahlungsmittel betroffen. Auf dem Onlineportal allestoerungen.ch meldeten mehrere Hundert Nutzer Probleme. Am Abend verzeichnete das Onlineportal nur noch vereinzelte Meldungen.

(AWP)