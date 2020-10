Wdh: Schweizer Fondsmarkt nimmt im September geringfügig zu

(In der am Dienstag veröffentlichten Meldung wurde im zweitern Abschnitt die Quelle geändert: Der Verband nennt sich seit Ende September 2020 Asset Management Association Swizterland.) - Der Schweizer Fondsmarkt ist im September weiter gewachsen. Allerdings fiel das Wachstums des von den Fonds angelegten Vermögens um 0,1 Prozent auf 1'248,5 Milliarden Franken deutlich bescheidener aus, als in den vorangegangenen fünf Monaten.