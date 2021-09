(Tippfehler in den ersten beiden Sätzen behoben) - Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um annualisiert 6,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington in einer dritten Schätzung mitteilte. Eine vorherige Schätzung hatte ein Wachstum von 6,6 Prozent ergeben.