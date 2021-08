Weinlese in Italien startet früher

Geschätzt dürften in diesem Jahr zwischen 44 und 47 Millionen Hektoliter in den Fässern und Flaschen landen. Italien ist laut Coldiretti trotz des erwarteten Rückgangs weiter Wein-Produzent Nummer Eins in der Welt vor Frankreich und Spanien. Traditionell startet die Weinlese in Italien mit den Rebsorten Pinot und Chardonnay.

Einen positiven Effekt durch die weltweite Corona-Impfkampagne spürt die Wein-Industrie dem Verband zufolge jetzt schon. Der Wein-Export sei im ersten Quartal 2021 um vier Prozent im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum gestiegen. Coldiretti führte das auf die Wiederöffnung von Restaurants zurück./jon/DP/men

(AWP)