Weltbank-Manager sieht Schlüsselrolle für Afrika bei Batteriemarkt

Afrika könnte nach Einschätzung von Experten bei stabilen politischen Bedingungen mit seinen Bodenschätzen eine Schlüsselrolle auf dem globalen Batteriemarkt einnehmen. Afrika habe enorme Reserven an Kupfer, Kobalt, Lithium, Nickel oder Graphit, sagte der Weltbank-Manager Riccardo Puliti am Montag auf der grössten Rohstoffkonferenz des Kontinents, der Mining Indaba in Kapstadt mit rund 6000 Delegierten. "Die Zukunft sieht ziemlich rosig aus", sagte Puliti. Es mangele aber an klaren gesetzlichen Vorgaben.