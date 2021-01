Weltbank: Weltwirtschaft dürfte 2021 um vier Prozent wachsen

Die Weltbank traut der globalen Wirtschaft in diesem Jahr eine deutliche Erholung von der Corona-Rezession 2020 zu. Die Weltwirtschaft werde voraussichtlich um vier Prozent wachsen, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Prognose. Voraussetzung dafür sei aber, dass die ersten Impfungen gegen Covid-19 im Laufe des Jahres flächendeckend erfolgen.