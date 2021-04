Wirtschaftsleistung in Deutschland gemäss Bundesbank im ersten Quartal gesunken

Der Corona-Lockdown und das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung zum Jahreswechsel haben nach Einschätzung der Bundesbank die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2021 ausgebremst. "Die Wirtschaftsleistung in Deutschland verringerte sich im ersten Viertel dieses Jahres", hiess es in dem am Montag veröffentlichten aktuellen Monatsbericht der Notenbank.