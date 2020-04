ZEW-Konjunkturindikator für China steigt kräftig

In China scheint sich nach dem schweren Konjunktureinbruch wegen der Corona-Pandemie eine deutliche Erholung anzubahnen. Ein vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und von der Fudan Universität in Shanghai ermittelter Konjunkturindikator ist kräftig gestiegen. Das China Economic Panel (CEP) legte im April im Vergleich zum Vormonat um 25,4 Punkte auf 36,5 Punkte zu, wie das Forschungsinstitut und die Universität am Dienstag mitteilten.