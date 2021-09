Aktien Frankfurt Ausblick: Alle Blicke richten sich auf US-Inflationsdaten

Nach der Kurserholung zum Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zum Auftakt zunächst moderat zulegen. Beobachter rechnen vor wichtigen US-Inflationsdaten vorerst jedoch mit wenig Bewegung am Markt. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Morgen rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,07 Prozent auf 15 712 Punkten. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone deutete sich zuletzt ein Zuwachs von 0,05 Prozent an.