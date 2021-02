Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger warten ab nach drei starken Tagen

Nach einer bislang starken Börsenwoche dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag etwas ruhiger angehen lassen. Der Dax war zuletzt drei Tage in Folge gestiegen, zum Sprung über die Hürde bei 14 000 Punkten hatte es aber nicht gereicht. Der X-Dax liegt knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel mit 13 938 Punkten wenige Punkte über dem Dax-Schlusskurs des Vortages. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte stabil in den Handel gehen.