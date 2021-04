Aktien Frankfurt Ausblick: Auf hohem Niveau etwas schwächer

Nach dem Rekord in der vergangenen Woche gehen Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst nicht weiter ins Risiko. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,23 Prozent auf 15 199 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,18 Prozent tiefer erwartet.