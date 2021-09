Aktien Frankfurt Ausblick: Auf und Ab unter Rekordhoch setzt sich fort

Die Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Nach den leichten Verlusten am Vortag erwarten Börsianer wieder steigende Kurse, der Dax hält somit unverändert Tuchfühlung zum Rekordhoch von Mitte August bei 16 030 Zählern. Am Morgen helfen steigende Kurse in Fernost, der japanische Nikkei-Index stieg auf den höchsten Stand seit Mitte Juli. Noch stärker legten die Börsen in China zu und liessen sich auch von schwachen Konjunkturdaten nicht bremsen.