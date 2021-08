Aktien Frankfurt Ausblick: Dax bleibt auf Tuchfühlung zu 16 000 Punkten

Der Dax bleibt in Reichweite der 16 000-Punkte-Marke. Nach zwei Rekordtagen, die ihn in der Spitze bis auf 15 964 Zähler führten, sieht es am Freitag aber erst einmal nach einem wenig bewegten Start aus. So dürfte der Dax mit 0,06 Prozent fester auf 15 948 Punkten eröffnen, wie der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex zuletzt signalisierte. Damit steuert der Index auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu. Der EuroStoxx 50 wird am Freitag kaum verändert erwartet.