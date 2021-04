Aktien Frankfurt Ausblick: Dax bleibt vor Fed-Entscheidung in enger Spanne

Auch am Mittwoch dürfte sich die Bewegung im Dax zunächst in Grenzen halten. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Start einen Zuwachs von 0,12 Prozent auf 15 268 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit 15 501 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich zur Wochenmitte ein Plus von 0,1 Prozent ab.